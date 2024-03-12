Eureporter: Средний коридор - ключевой транспортный узел между Азией и Европой

Азербайджан и Казахстан становятся ключевыми транспортными хабами между Азией и Европой благодаря Транскаспийскому международному транспортному маршруту (Среднему коридору).

Азербайджан и Казахстан становятся ключевыми транспортными хабами между Азией и Европой благодаря Транскаспийскому международному транспортному маршруту (Среднему коридору).

Как сообщает Report, об этом говорится в статье Eureporter.

Автор статьи отмечает, что война в Украине и нападения хуситов в Красном море значительно повлияли на импорт и экспорт из Европы, нарушив традиционные транспортные связи, соединяющие Азию со странами Европейского союза и в качестве альтернативы Средний коридор имеет значительный потенциал.

"Идея "Нового Шелкового пути" заключается в том, чтобы товары из Китая быстро доставлялись через Казахстан на побережье Каспийского моря и далее в страны Евросоюза через Азербайджан и Грузию.

По оценкам транспортных экспертов, объем перевозок по этому коридору увеличился на 86%, достигнув 2,8 млн тонн, по сравнению с 1,5 млн в 2022 году. Это значительный рост по сравнению всего с 586 тыс. в 2021 году. Поэтому Казахстан и Азербайджан становятся важными транспортными хабами между Азией и Европой", - говорится в статье.

Евросоюзу необходимо быстро и решительно увеличить инвестиции в Средний коридор, если официальный Брюссель хочет сохранить свои геополитические позиции в Центральной Азии, отмечает Eureporter.