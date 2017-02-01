Еще одна российская авиакомпания начнет летать в Баку

Баку. 1 февраля. REPORT.AZ/ Российская авиакомпания Pegas Fly начнет летать в Баку из подмосковного аэропорта Жуковский с 14 марта.

Как сообщает Report, об этом сообщили в пресс-службе авиакомпании.

Рейсы в период с 14 по 25 марта будут осуществляться по понедельникам, вторникам, пятницам и субботам, в связи с переходом на летнее расписание даты дальнейших полетов пока не установлены.

Отметим, что из подмосковного аэропорта Жуковский выполняются рейсы в Киргизию, Белоруссию и на паритетной основе в Таджикистан. С 15 февраля стартуют полеты в Казахстан, также идет согласование авиарейсов в Тель-Авив.