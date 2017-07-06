Еще одна авиакомпания открывает регулярный рейс из Красноярска в Баку

Баку. 6 июля. REPORT.AZ/ Из международного аэропорта «Емельяново» открывается еще один прямой регулярный рейс из Красноярска в Баку (Азербайджан).

Как передает Report, его будет выполнять авиакомпания Nordwind.

Полеты начнутся 19 июля и продлятся до 4 октября.

Авиакомпания Nordwind будет летать еженедельно по средам. Время вылета из Красноярска 11:50, время прибытия в Баку 14:05 местного времени. Время вылета из Баку 16:25, время прибытия в Красноярск - 00:10. Полеты будут выполняться на воздушных судах Boeing 737-800, рассказали в пресс-службе аэропорта.

По словам генерального директора аэропорта Емельяново Андрея Метцлера, Баку стало одним из популярных направлений ближнего зарубежья у жителей Красноярского края и соседних регионов. И есть уверенность, что это направление будет востребовано.

Напомним, также сейчас полеты в Баку выполняет авиакомпания «ИрАэро». Полеты открылись с 21 июня. Как рассказывали ранее в пресс-службе Емельяново, во время первого рейса загрузка воздушного судна составила 100%.

Общая частота выполнения полетов из Красноярска в Баку в летнем расписании составит 3 рейса в неделю.

Nordwind Airlines работает с 2008 года. Осуществляет полеты в 52 города одиннадцати стран мира.