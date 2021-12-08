Еще 62 платежных терминала MilliÖn будут интегрированы в систему BakıKart

Бакинское транспортное агентство увеличило количество платежных терминалов MilliÖn, интегрированных в систему BakıKart.

Бакинское транспортное агентство увеличило количество платежных терминалов MilliÖn, интегрированных в систему BakıKart.

Как передает Report, об этом сообщило Бакинское транспортное агентство (BNA).

"Количество платежных терминалов MilliÖn, интегрированных в систему BakıKart, увеличилось до 1 354. Кроме того, ведутся работы по интеграции еще 62 терминалов. Таким образом, пассажиры смогут пополнять баланс BakıKart не только на автобусных остановках, но и через терминалы MilliÖn, расположенные на различных объектах", - сообщает BNA.