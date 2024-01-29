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ЕС вложит до 10 млрд евро в развитие Транскаспийского транспортного коридора

ЕС вложит до 10 млрд евро в развитие Транскаспийского транспортного коридора Еврокомиссия и Европейский инвестиционный банк намерены вложить 1,5 млрд евро в объекты стратегической транспортной инфраструктуры в Центральной Азии для создания транспортного коридора из региона.
Инфраструктура
29 января 2024 г. 14:08
ЕС вложит до 10 млрд евро в развитие Транскаспийского транспортного коридора

Еврокомиссия и Европейский инвестиционный банк намерены вложить 1,5 млрд евро в объекты стратегической транспортной инфраструктуры в Центральной Азии для создания транспортного коридора из региона.

Как сообщает Report, об этом сообщил комиссар ЕС по вопросам торговли Валдис Домбровскис, открывая в Брюсселе двухдневный транспортный инвестиционный форум Global Gateway, посвященный транспортному сообщению ЕС и Центральной Азии.

"Транспортный коридор протяженностью 11 тысяч километров должен соединить наши регионы с продолжительностью пути в 15 суток или менее. Мы должны сделать этот коридор конкурентоспособным, - подчеркнул комиссар ЕС. - Мы намерены достичь конкретных результатов. Поэтому Еврокомиссия и Европейский инвестиционный банк намерены вложить в транспортные возможности Центральной Азии 1,5 млрд евро".

Валдис Домбровскис объявил, что всего европейские и международные финансовые институты, присутствующие на форуме, выделят 10 млрд евро на поддержку и инвестиции в устойчивое транспортное сообщение в Центральной Азии.

Организаторы форума говорят, что необходимо превратить Транскаспийский транспортный коридор в современный, мультимодальный и эффективный маршрут, соединяющий Европу и Центральную Азию в течение 15 дней.

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Версия на английском языке EU to invest up to 10B euros in Trans-Caspian transport corridor development
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