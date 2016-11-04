Эрдоган: Баку-Тбилиси-Карс будет самым важным участком железнодорожного сообщения между Пекином и Лондоном

Баку. 4 ноября. REPORT.AZ/ К концу нынешнего года ожидается открытие железной дороги Баку-Тбилиси-Карс. Это будет самый важный участок железнодорожного сообщения между Пекином и Лондоном.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на Финансовом конгрессе в Стамбуле.

По словам президента Турции, негативные последствия глобального кризиса, который продолжается уже восемь лет, можно преодолеть только путем реформ.

По его словам, отсутствие преобразований привело к тому, что мировая экономика все еще не достигла объемов 2008 года. Президент отметил, что несмотря на серьезные вызовы, турецкая экономика продемонстрировала рост, превышающий общемировые показатели: "В то же время средний показатель роста крупных держав находится на уровне двух процентов".

Он отметил, что темпы роста экономики Турции составляют три-четыре процента, и это - несмотря на то, что Турция расположена в нестабильном регионе: "Когда глобальный финансовый кризис только начинался, я говорил, что Турция сможет с ним справиться. Некоторые отнеслись к моим словам несерьезно. Но реальность показала, что за исключением небольшого падения в 2009 году, экономика Турции продолжила расти рекордными темпами. Кроме того, в нашей стране произошла попытка переворота. Несмотря на это, реализация мегапроектов была продолжена", - сказал Эрдоган.