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Эмин Гусейнов: Для очистки освобожденных территорий от более 1 млн мин потребуется свыше 50 лет

Эмин Гусейнов: Для очистки освобожденных территорий от более 1 млн мин потребуется свыше 50 лет Для очистки освобожденных от оккупации территорий Азербайджана от более 1 млн заложенных армянами мин потребуется свыше 50 лет.
Инфраструктура
2 октября 2023 г. 17:54
Эмин Гусейнов: Для очистки освобожденных территорий от более 1 млн мин потребуется свыше 50 лет

Для очистки освобожденных от оккупации территорий Азербайджана от более 1 млн заложенных армянами мин потребуется свыше 50 лет.

Как сообщает Report, об этом заявил спецпредставитель президента на освобожденных от оккупации территориях, входящих в состав Карабахского экономического района (за исключением Шушинского района) Эмин Гусейнов, выступая на форуме, организованном в Баку в связи со Всемирным днем Хабитат.

Э.Гусейнов отметил, что за 30 лет оккупации были разрушены здания и культурные памятники, причинен огромный ущерб окружающей среде.

"За время оккупации азербайджанские города были полностью разрушены. Мы называем это урбаницидом", - сказал он.

По словам Э.Гусейнова, за годы оккупации также были уничтожены десятки гектаров лесов.

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Версия на азербайджанском языке Emin Hüseynov: “1 milyondan çox minanı təmizləmək üçün 50 ildən çox zaman lazımdır”

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