Эмин Гусейнов: Для очистки освобожденных территорий от более 1 млн мин потребуется свыше 50 лет

Для очистки освобожденных от оккупации территорий Азербайджана от более 1 млн заложенных армянами мин потребуется свыше 50 лет.

Для очистки освобожденных от оккупации территорий Азербайджана от более 1 млн заложенных армянами мин потребуется свыше 50 лет.

Как сообщает Report, об этом заявил спецпредставитель президента на освобожденных от оккупации территориях, входящих в состав Карабахского экономического района (за исключением Шушинского района) Эмин Гусейнов, выступая на форуме, организованном в Баку в связи со Всемирным днем Хабитат.

Э.Гусейнов отметил, что за 30 лет оккупации были разрушены здания и культурные памятники, причинен огромный ущерб окружающей среде.

"За время оккупации азербайджанские города были полностью разрушены. Мы называем это урбаницидом", - сказал он.

По словам Э.Гусейнова, за годы оккупации также были уничтожены десятки гектаров лесов.