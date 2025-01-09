Электронные весы установлены на автодорогах Азербайджана в 4 местах

11:50

На автодорогах Азербайджана на сегодняшний день установлено 6 электронных весов для контроля веса крупногабаритных транспортных средств.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана.

По информации агентства, такие веса на сегодня установлены в 4 местах.

Процесс установки электронных весов проводится в 2 этапа - на первом этапе планируется установка 17 весов в 11 местах, на втором этапе - 34 в 20 местах. В целом, в 31 месте будут установлены 51 весы.

Агентство уточняет, что в рамках первого этапа уже завершены работы по установке 6 весов в 4 местах, в ближайшее время планируется установка 11 весов в 7 местах.