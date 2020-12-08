Электроэнергетические ресурсы Карабаха

Сарсангская и Худафаринская ГЭС будут активно использоваться для улучшения энергоснабжения близлежащих районов, восстановления освобожденных территорий

Основное производство электроэнергии в освобожденном от армянской оккупации Карабахе приходится на ареалы водосбора и водоснабжения. Речь, естественно, идет о Сарсангском и Худафаринском ГЭС.

Как сообщает Report Сарсангская (Тертерская) ГЭС построена в 1976 году на реке Тертерчай на территории бывшего Агдаринского (ныне Тертерского) района. Гидроэлектростанция, состоящая из 2 турбин мощностью по 25 МВт каждая, в настоящее время находится в неудовлетворительном состоянии. После проведения ремонтно-восстановительных работ на станции производственные мощности могут быть дополнительно увеличены и направлены на удовлетворение потребностей близлежащих районов в электроэнергии.

Худафаринская ГЭС строится на реке Араз в соответствии с соглашением, подписанным между Ираном и Азербайджаном. Так, в феврале 2016 года было подписано Соглашение между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Исламской Республики Иран о сотрудничестве в области продолжения строительства, эксплуатации, использования энергетических и водных ресурсов гидроузлов и гидроэлектростанций “Худафарин” и “Гыз галасы” на реке Араз”. Общая мощность электростанций на Аразе может достигать 280 мегаватт. Реализация этих проектов может принести Азербайджану 368 млн кВт/ч электроэнергии в год.

Очевидно, что Сарсангская и Худафаринская ГЭС будут активно использоваться для улучшения энергоснабжения близлежащих районов, восстановления освобожденных территорий. В целом, запуск этих электростанций означает не только увеличение мощностей, но и географическую диверсификацию источников, то есть снижение нагрузки на Абшерон, Ширван и Мингячевир, а также увеличение доли альтернативной (возобновляемой) энергии в общем производстве.