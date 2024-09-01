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Эльдар Азизов о компенсациях жителям подлежащих сносу домов в Баку

Эльдар Азизов о компенсациях жителям подлежащих сносу домов в Баку Вопрос компенсаций жильцам снесенных в Баку зданий регулируется Министерством финансов в соответствии с рыночными ценами.
Инфраструктура
1 сентября 2024 г. 14:25
Эльдар Азизов о компенсациях жителям подлежащих сносу домов в Баку

Вопрос компенсаций жильцам подлежащих сносу зданий в Баку регулируется Министерством финансов в соответствии с рыночными ценами.

Об этом сообщил Report глава Исполнительной власти города Баку Эльдар Азизов.

По словам Азизова, старые здания сносятся, на их месте строятся новые, благодаря чему столица расширяется и становится все более привлекательной.

Отметим, что из 130 зданий в Баку, внесенных в списки предусмотренных для сноса, документы по 65 уже направлены в Госкомитет по градостроительству и архитектуре для инвентаризации.

На первом этапе будут снесены здания в Бинагадинском, Хатаинском, Низаминском, Насиминском, Сабунчинском и Сабаильском районах. Решение Кабинета Министров будет объявлено после инвентаризации, затем в кратчайшие сроки начнутся работы по сносу.

Этим процессом займется рабочая группа из представителей Кабмина, ИВ города Баку и других ведомств.

На втором этапе снесут более 60 зданий, на их месте будут построены новые. Ведутся переговоры со строительными компаниями.

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Версия на азербайджанском языке Eldar Əzizov Bakıda sökülən binalarla bağlı kompensasiya məsələsinə aydınlıq gətirib - EKSKLÜZİV

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