Эльдар Азизов о компенсациях жителям подлежащих сносу домов в Баку

Вопрос компенсаций жильцам подлежащих сносу зданий в Баку регулируется Министерством финансов в соответствии с рыночными ценами.
Об этом сообщил Report глава Исполнительной власти города Баку Эльдар Азизов.
По словам Азизова, старые здания сносятся, на их месте строятся новые, благодаря чему столица расширяется и становится все более привлекательной.
Отметим, что из 130 зданий в Баку, внесенных в списки предусмотренных для сноса, документы по 65 уже направлены в Госкомитет по градостроительству и архитектуре для инвентаризации.
На первом этапе будут снесены здания в Бинагадинском, Хатаинском, Низаминском, Насиминском, Сабунчинском и Сабаильском районах. Решение Кабинета Министров будет объявлено после инвентаризации, затем в кратчайшие сроки начнутся работы по сносу.
Этим процессом займется рабочая группа из представителей Кабмина, ИВ города Баку и других ведомств.
На втором этапе снесут более 60 зданий, на их месте будут построены новые. Ведутся переговоры со строительными компаниями.