Экспорт и транзитные перевозки через Азербайджан значительно увеличились

Экспортные и транзитные перевозки через территорию Азербайджана становятся все более популярными. Возрос спрос на экспортные и транзитные перевозки из Казахстана и Беларуси.

Экспортные и транзитные перевозки через территорию Азербайджана становятся все более популярными. Возрос спрос на экспортные и транзитные перевозки из Казахстана и Беларуси.

Как передает Report со ссылкой на СМИ РФ, геополитическая и экономическая ситуация вынудила логистику изменить направление грузопотока с запада на восток и юг.

По данным российской компании "РЖД Логистики", возрос спрос на клиентов по всем направлениям, не связанным с пересечением европейской границы.

"Запросы поступают как на транспортировку промышленных грузов и товаров народного потребления, так и на продукцию АПК, продукты питания и лекарственные средства. Мы отмечаем двукратный рост запросов на экспортную и транзитную перевозку через территорию Казахстана и Беларуси. Перевозка через Азербайджан начинает выходить на первый план у наших клиентов", - отмечают в компании.

Увеличились экспортные потоки, особенно по каспийским морским портам и транспортному коридору Север-Юг. Компания прогнозирует рост контейнерных перевозок, в том числе с углем, древесиной, рудой и минеральными удобрениями.