​Эксперты-экономисты прокомментировали упрощение проверок на таможне Азербайджана

Али Масимли: "Отныне при въезде и выезде из республики люди не будут сталкиваться с ситуациями, которые отрицательно влияют на их психическое состояние, смогут спокойно ввозить необходимые товары"

Вугар Байрамов: "Разрешение на ввоз в Азербайджан физическими лицами товаров на сумму до 10 тыс. долларов без уплаты таможенных пошлин приведет к регулированию и падению цен на потребительском рынке"

Баку. 23 октября. REPORT.AZ/ "Президент Азербайджана предпринял достаточно серьезный и сенсационный шаг. Отныне при въезде и выезде из республики люди не будут сталкиваться с ситуациями, которые отрицательно влияют на их психическое состояние, смогут спокойно ввозить необходимые товары".

Об этом сообщил Report член комитета Милли Меджлиса по экономической политике, депутат Али Масимли, комментируя указ президента Азербайджана Ильхама Алиева об упрощении некоторых проверок в связи с осуществлением контроля в таможенной сфере.

Коснувшись вопроса о необходимости издания такого указа не только для физических лиц - простых граждан, но и юридических лиц - предпринимателей, депутат подчеркнул, что в стране предпринимаются радикальные шаги в направлении развития предпринимательства: "Предприняты радикальные шаги по пресечению проверок предпринимателей, сокращению количества лицензий, усилению прозрачности. Осуществление комплексных радикальных мер в пользу предпринимателей продолжится".

Эксперт-экономист Вугар Байрамов сообщил Report, что разрешение на ввоз в Азербайджан физическими лицами товаров на сумму до 10 тыс. долларов без уплаты таможенных пошлин приведет к регулированию и падению цен на потребительском рынке.

Он отметил, что последний указ президента расширит возможности выбора граждан: "Право выбора дает гражданину свободу в решении вопроса о том, на каком рынке приобретать товар. Кроме того, это усилит конкуренцию и приведет к регулированию цен на внутреннем рынке. Возможность беспошлинного ввоза в страну товаров гражданами - своеобразный сигнал для предпринимателей. После этого указа предприниматели должны пересмотреть цены на реализуемые ими товары и снизить их".

В.Байрамов заявил, что этот указ позволит упростить процедуры: "Здесь речь идет не только о сумме, но и об упрощении таможенных процедур, правил, прозрачности процессов. Благодаря указу, граждане останутся в выигрыше. Воспользовавшись преимуществами указа, граждане получат возможность приобретать потребительские товары по низким ценам".

Отметим, что 22 октября президент Ильхам Алиев подписал указ об упрощении некоторых проверок в связи с осуществлением контроля в таможенной сфере.

Согласно указу главы государства, в целях упрощения таможенно-пропускных правил на таможенно-пропускных пунктах товар, ввозимый физическими лицами на таможенную территорию Азербайджана и не предназначенный для производственных или коммерческих целей, общая таможенная стоимость которого не превышает 10000 долларов США (дополнительно 2000 долларов для каждого несовершеннолетнего лица), исключая акцизные товары, автотранспортные средства и предметы, необходимые для удовлетворения нужд физического лица во время путешествия, провозится через таможенную границу без уплаты таможенной пошлины.