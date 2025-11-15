Эксперт: Зангезурский коридор усилит транзитный потенциал стран ЦА и Южного Кавказа

Зангезурский коридор - это отличная возможность для стран региона - Центральной Азии и Южного Кавказа - реализовать свой транзитный потенциал.

Как передает корреспондент Report из Ташкента, об этом заявила журналистам эксперт Института перспективных международных исследований Узбекистана Наргиза Умарова.

"Зангезурский коридор расширит пропускную способность Среднего коридора. Сейчас большая нагрузка ложится на железную дорогу Баку–Тбилиси–Карс и на порты Каспия и Чёрного моря. Новый маршрут позволит перераспределить грузопотоки, и страны, расположенные по линии Среднего коридора, смогут привлечь значительные объемы транзита",- сказала она, отвечая на вопрос Report.

Эксперт отметила, что Зангезурский коридор позволяет сократить маршрут более чем на 300 километров: "Для специалистов транспортной сферы это не просто цифры, а колоссальная возможность снизить время грузоперевозок и их стоимость".

Умарова отметила, что Узбекистан первым среди стран Центральной Азии на высоком уровне озвучил поддержку запуска Зангезурского коридора, "потому что это связано в первую очередь с геоэкономическими интересами нашей страны".

По ее словам, Узбекистан находится в сложном положении - double landlocked country - не имеет выхода даже к внутриконтинентальному Каспийскому морю, не говоря уже об открытых морях.

"Поэтому для Узбекистана принципиальным вопросом является сокращение времени доставки грузов на перспективные рынки, прежде всего, в Евросоюз. Зангезурский коридор открывает такую возможность".

Она подчеркнула, что сокращение времени доставки грузов - это стратегически важный вопрос для страны.

"Он отражен в концепции развития транспортной сферы Узбекистана до 2030 года, в которой поставлена цель раскрытия транзитного потенциала, удвоения транзитных перевозок через территорию республики и удешевления логистики. Поэтому неудивительно, что Узбекистан одним из первых поддержал инициативу открытия Зангезурского коридора. Причем поддержал публично - в рамках консультативных встреч, саммитов ШОС и Организации тюркских государств. На всех этих площадках Узбекистан неизменно заявляет свою позицию в пользу открытия Зангезурского коридора",- сказала она.