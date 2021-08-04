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Эксперт: В транспортном секторе за 10 лет наблюдается заметный прогресс

Эксперт: В транспортном секторе за 10 лет наблюдается заметный прогресс В 2010-2020-х годах транспортный сектор Азербайджана получил стремительное развитие.
Инфраструктура
4 августа 2021 г. 15:50
Эксперт: В транспортном секторе за 10 лет наблюдается заметный прогресс

В 2010-2020-х годах транспортный сектор Азербайджана получил стремительное развитие.

Об этом Report заявил эксперт по транспортным вопросам Ясин Мустафаев.

"Государство вложило огромные инвестиции в транспортный сектор, что является одним из важных факторов для развития экономики. При развитой транспортной инфраструктуре создаются предпосылки для экономического развития. В транспортном секторе страны за 10 лет наблюдается заметный прогресс", - сказал он.

По словам Мустафаева, в настоящее время Азербайджан превратился в международный транспортный узел, и играет важную роль в развитии транспортных коридоров Север-Юг и Восток-Запад: "За последние 10 лет автомобильные дороги, ведущие с востока на запад, превратились в дороги первой категории. Также стимулируются грузоперевозки с севера на юг через территорию Азербайджана".

"Проделана огромная работа и в железнодорожной сфере. Введена в эксплуатацию железнодорожная линия Баку-Тбилиси-Карс. Это короткий путь из Европы в Китай и наоборот, вносящий вклад в экономику Азербайджана. Ожидается, что объем грузов, перевозимых в этом направлении, будет расти ускоренными темпами. Кроме того, в целях скоростного передвижения поездов реконструирован один из участков этой дороги - железнодорожная линия Баку-Газах. Развивается железнодорожная инфраструктура по маршруту, пролегающему из Азербайджана в направлении России. Эти проекты реализуются как за счет внутренних ресурсов, так и за счет привлеченных кредитов", - добавил эксперт.

Кроме того, по его словам, за последние 10 лет в Азербайджане создана свободная экономическая зона: "Поселок Алят в Гарадагском районе – наиболее оптимальное место, выбранное для этой зоны. Она находится близко к столице и в то же время не наносит большого ущерба экологии. Компании, которые будут здесь функционировать, будут освобождены от налогов, получат определенные льготы. А это станет стимулом для развития экономики, в том числе производства".

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Версия на азербайджанском языке Ekspert: "Nəqliyyat sektorumuzda 10 il əvvəllə müqayisədə böyük fərq var”

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