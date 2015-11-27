​Эксперт: В ближайшие 5 лет в Азербайджане подорожает недвижимое имущество жилого назначения

Баку. 27 ноября. REPORT.AZ/ В ближайшие 5 лет в Азербайджане увеличится спрос на недвижимое имущество жилого назначения эконом-класса. На это влияет ряд факторов.

Об этом сообщил Report управляющий партнер аудиторской компании KPMG Azerbaijan Вугар Алиев.

По его словам, этот прогноз рассчитан не только на основе изучения конъюнктуры рынка Азербайджана, но аналогичных рынков стран СНГ.

"Все будет зависеть от себестоимости строительства. Сегодня в Азербайджане себестоимость строительства очень высока, это самые высокие показатели на рынке СНГ. Этому есть несколько причин. Поэтому цены продаж меняются в зависимости от себестоимости. По нашим прогнозам, в ближайшие три года себестоимость строительства снизится. Надеемся, что этому будут способствовать открытость и прозрачность экономики, а также производство материалов внутри страны", - отметил В.Алиев.

Отметим, что на сегодняшний день доля недвижимого имущества жилого назначения класса "эконом" на рынке равна 60%, класса "эконом+" - 30%, "премиум+" - 10%.