Эксперт: Создание нового министерства станет шагом вперед в секторе транспорта и связи

Баку. 13 февраля. REPORT.AZ/ "Распоряжение президента Ильхама Алиева о создании министерства транспорта, связи и высоких технологий станет новым этапом и шагом вперед в секторе транспорта и связи".

Об этом Report сообщил эксперт Аршад Гусейнов. Он отметил, что в некоторых зарубежных странах данная практика существует.

По его словам, внедрение данной модели в Азербайджане - положительное явление, так как обе структуры близки друг к другу.

Эксперт подчеркнул, что с созданием нового министерства появится шанс для реального решения оставшихся до сих пор и даже с советских времен проблем в транспортном секторе: "По всей стране ожидаются новшества в сфере общественного транспорта, упорядочения автомобильных грузоперевозок, строительства и содержания дорог. Эти сферы необходимо привести в соотвествие с требованиями современности".

А.Гусейнов заявил, что в обоих министерствах есть достаточное количество грамотных кадров, которых также привлекут в новосозданное министерство: "Если две структуры объединяются, это означает, что они не могут функционировать по отдельности. Это не ликвидация, это объединение. Будут подготовлены структура, штаты и положение нового министерства".

Напомним, что сегодня президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о создании министерства транспорта, связи и высоких технологий Азербайджанской Республики. Другим распоряжением главы государства Рамин Гулузаде назначен министром транспорта, связи и высоких технологий.