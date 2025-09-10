Эксперт: Изменение климата создает риски для водной безопасности Азербайджана

Изменение климата оказывает значительное влияние на водные ресурсы Азербайджана, усиливая угрозы для сельского хозяйства, энергетики и национальной безопасности.

Как сообщает Report, об этом на конференции "Baku Water Week" (Бакинская водная неделя) заявила руководитель отдела экологии Научно-исследовательского института мелиорации Гюнай Аббасова.

По ее словам, за последние 22 года в стране выросла среднегодовая температура, особенно в горных районах, что увеличивает потребность сельского хозяйства в воде и ускоряет испарение.

"Одновременно участились экстремальные погодные явления. Число сильных дождей выросло в шесть раз, град - в 2-3 раза, а тепловые волны фиксируются в 6-13 раз чаще. Такие изменения требуют новых подходов к управлению водными ресурсами - с учетом рисков, применения современных технологий и регионального сотрудничества", - подчеркнула Аббасова.

Она добавила, что Южный Кавказ является одним из наиболее уязвимых регионов к изменению климата, и трансграничное взаимодействие в сфере водной безопасности становится особенно важным.