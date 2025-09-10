İlham Əliyev DÇ-2026 AQEM Nepal Qətər Orta Dəhliz
    İlham Əliyev DÇ-2026 AQEM Nepal Qətər Orta Dəhliz

    Elmi Tədqiqat İnstitutu: Azərbaycanda iqlim dəyişikliyi və su təhlükəsizliyi ciddi risklər yaradır

    İnfrastruktur
    • 10 sentyabr, 2025
    • 15:37
    Elmi Tədqiqat İnstitutu: Azərbaycanda iqlim dəyişikliyi və su təhlükəsizliyi ciddi risklər yaradır

    Azərbaycanda iqlim dəyişikliyi su ehtiyatlarına ciddi təsir göstərir və quraqlıqların tez-tez, daha şiddətli və uzun müddət baş verməsi su təhlükəsizliyi, kənd təsərrüfatı, enerji istehsalı və milli təhlükəsizlik üçün risklər yaradır.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Su Meliorasiya Elmi Tədqiqat İnstitutunun ekologiya şöbəsinin müdiri Günay Abbasova Bakıda keçirilən 2-ci Beynəlxalq Su Təsərrüfatı Sərgi və Konfransı – "Baku Water Week" (Bakı Su Həftəsi) çərçivəsində baş tutan "Qlobal iqlim dəyişikliyi: Azərbaycanda quraqlıq risklərinin idarəolunması" adlı panel müzakirələrində deyib.

    G. Abbasova qeyd edib ki, son 22 ildə Azərbaycanda orta illik temperatur artıb, dağlıq ərazilərdə isə temperatur artımı daha da nəzərə çarpandır. Bu isə kənd təsərrüfatı üçün su ehtiyacını artırır və atmosferə buxarlanmanı sürətləndirir.

    Onun sözlərinə görə, son illərdə güclü yağışlar 6 dəfə artıb, dolu günlərinin sayı 2-3 dəfə çoxalıb, isti hava dalğaların isə regiondan asılı olaraq 6-13 dəfə atrımı müşahidə olunub. Bu hadisələr həm su təhlükəsizliyi, həm də milli və ekoloji təhlükəsizlik üçün risklər yaradır:

    "İqlim dəyişikliklərinin regional təzahürləri fonunda su ehtiyatlarının idarə olunmasında yeni yanaşmaların tətbiqini  zəruri edir. Yeni yanaşmalar idarəetmə, maliyyə, texnologiya, təbiətə əsaslanan həllər və elmi sahələri əhatə edir. Risk əsaslı və inteqrasiya olunmuş su idarəçiliyi bu prosesdə mühüm yer tutur".

    O əlavə edib ki, Cənubi Qafqaz iqlim dəyişikliyinə həssas bir regiondur və burada temperatur artımı, quraqlıq və suya tələbatın artması gözlənilir: 

    "Buna görə region ölkələri arasında transsərhəd əməkdaşlıq və inteqrasiya olunmuş su resurslarının idarə olunması xüsusilə önəmlidir".

    Su Meliorasiya Elmi Tətqiqat İnstitutu Beynəlxalq Su Təsərrüfatı Sərgi və Konfransı İqlim dəyişikliyi su ehtiyatları
    Эксперт: Изменение климата создает риски для водной безопасности Азербайджана

    Son xəbərlər

    16:25
    Foto

    Xaçmazın Həsənqala kəndinin yolu sahibkarların dəstəyi ilə asfaltlanır

    İnfrastruktur
    16:22

    Elmi Tədqiqat İnstitutu: Xəzər dənizi ciddi təhlükə altındadır

    İnfrastruktur
    16:20

    Qətər hökuməti Netanyahuya qarşı məhkəməyə müraciət etməyi planlaşdırır

    Digər ölkələr
    16:20

    "Beşiktaş" yeni transferini açıqlayıb

    Futbol
    16:19

    Azərbaycan kəhriz istifadəsində dünyada 4-cü yerdədir

    İnfrastruktur
    16:18

    Heydər Əliyev Fondu ilə Vatikan Apostol Kitabxanası və Apostol Arxivi arasında memorandum imzalanıb

    Daxili siyasət
    16:14

    NATO Alyans üzvlərinin ərazisinin hər qarışını müdafiə edəcək

    Digər ölkələr
    16:12

    "Kaspi"nin əməkdaşı beynəlxalq festivalın münsiflər heyətinə üzv seçilib

    İncəsənət
    16:11

    Milli Məclisin prosedur qaydalarında dəyişikliklər ediləcək - EKSKLÜZİV

    Milli Məclis
    Bütün Xəbər Lenti