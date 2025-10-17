Эксперт из Израиля указал на водные и экологические вызовы бассейна Кура-Аракс

Жители нижнего течения рек чаще всего сталкиваются с нехваткой воды, загрязнением, разрушением экосистем и наводнениями.

Как сообщает Report, об этом заявил представитель израильской компании Urban & Regional Planning Амос Брандейс (Amos Brandeis) в третий день III Национального градостроительного форума Азербайджана (NUFA3).

"Около 70% территории Азербайджана находится в бассейне Кура-Аракс. Исток реки Куры расположен в Турции, далее она протекает через Грузию и Армению, затем - в Азербайджан, а часть Аракса проходит по территории Ирана. Баку и многие другие города страны находятся в нижнем течении, и именно такие регионы сильнее всего страдают от дефицита воды, загрязнения, деградации экосистем и наводнений", - отметил А. Брандейс.