Эксперт IFC: Тарифная политика важна в управлении водными ресурсами

Для эффективного управления водными ресурсами важны тарифная политика и альтернативные источники водоснабжения.

Как сообщает Report, об этом заявил главный инвестиционный специалист Международной финансовой корпорации (IFC) Никола Сапорити на панели "Инновационные подходы в управлении альтернативными источниками воды" в рамках 2-й Международной выставки и конференции водного хозяйства – Бакинская водная неделя.

Он отметил, что подход к распределению воды в теории и на практике различается.

"Согласно теории, которую я изучал в университете, вода должна распределяться в следующем порядке: в первую очередь для населения, затем для окружающей среды, промышленности и сельского хозяйства. Однако в реальной жизни сельскохозяйственные и промышленные пользователи загрязняют воду, что затрудняет ее использование городами и усложняет управление водными ресурсами".

Сапорити отметил, что каждому пользователю необходимо предоставить квоту на использование воды. Однако для стимулирования эффективного расходования важно, по его словам, правильно установить тарифы на воду.

"Если промышленность платит за воду по большему тарифу, то она будет вынуждена использовать ее меньше. Для населения и городских пользователей цена должна быть такой, чтобы водоснабжение было устойчивым. В противном случае устойчивое управление водными ресурсами станет невозможным", - добавил он.

Эксперт IFC подчеркнул, что ключом к эффективному управлению водными ресурсами в будущем является активное использование альтернативных источников и грамотная тарифная политика.