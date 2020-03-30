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Экипаж AZAL призывает граждан Азербайджана оставаться дома - ВИДЕО

Экипаж AZAL призывает граждан Азербайджана оставаться дома

ЗАО «Азербайджанские Авиалинии» подготовило социальный ролик, в котором пилоты и бортпроводники призывают граждан Азербайджана оставаться дома.

Как передает Report со ссылкой на ЗАО, AZAL обращается к каждому жителю нашей страны с призывом соблюдать карантин, а также оградить близких и знакомых старшего возраста от лишних контактов.

Главный посыл ролика оставаться дома и беречь здоровье, ради своего спокойствия и своих близких. Сегодня как никогда важно объединиться ради прекрасного и здорового будущего страны!

«Останьтесь сегодня дома, чтобы завтра всей семьей могли отправиться в путешествие и открыть для себя много новых стран», - говорится в видеоролике.

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