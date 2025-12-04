EIB готов профинансировать до 50% проекта модернизации Бакинского метро - ЭКСКЛЮЗИВ

Европейский инвестиционный банк (EIB) готов профинансировать до 50% стоимости масштабной инвестиционной программы по расширению и модернизации Бакинского метрополитена.

Об этом в ответ на запрос Report сообщили в банке.

Как отметили в банке, по предварительным оценкам правительства Азербайджана, на модернизацию столичной системы метро потребуется от 2,5 до 3 млрд евро. В настоящее время EIB проводит предварительную оценку проекта. В ноябре 2024 года в ходе COP29 в Баку банк подписал Меморандум о взаимопонимании с Министерством цифрового развития и транспорта, что стало важным шагом для углубления сотрудничества. Документ предусматривает комплексную техническую помощь и создание рамок для подготовки и оценки проекта модернизации, расширения и обновления метро.

EIB планирует начать реализацию проекта технической помощи в феврале 2026 года. Продолжительность программы составит около 30 месяцев.

По данным банка, предлагаемый рамочный заем EIB охватит крупные подпроекты, в том числе модернизацию и повышение эффективности существующей сети; продление фиолетовой линии с расширением депо "Ходжасан"; продление зеленой линии с строительством депо "Дернегюль"; приобретение нового подвижного состава для расширения сети и повышения частоты движения на текущих линиях.

"Для подготовки необходимых исследований и документации EIB задействует несколько источников технической помощи. В частности, ожидается получение гранта Urban Projects Finance Initiative (UPFI) для проведения Оценки климатических рисков и уязвимостей (CRVA) и разработки Плана адаптации к изменению климата (CAP). Средства Фонда технической помощи Восточного партнерства (EPTATF) будут привлечены для подготовки Оценки воздействия на окружающую среду и социальную сферу (ESIA), Плана экологического и социального управления (ESMP), а также исследований по переселению и восстановлению средств к существованию (при необходимости). Кроме того, будет запрошена поддержка Платформы инвестиций соседства (NIP) для обеспечения надзора и специализированной экспертной помощи на этапе реализации.

Закупка консалтинговых услуг по указанным направлениям запланирована не позднее первой половины 2026 года, а выполнение работ рассчитано примерно на 18 месяцев. Параллельно ведутся предварительные обсуждения с Министерством цифрового развития и транспорта о необходимости создания подразделения по реализации проекта (PIU). Конкретные обязательства и планы будут уточнены на стадии оценки", - подчеркнули в банке.

Отметим, что ранее Азиатский банк развития выразил готовность предоставить Азербайджану кредит до 1 млрд долларов для развития ЗАО "Бакинский метрополитен". Также сообщалось о привлечении Бакинским метрополитеном финансирования от Азиатского банка инфраструктурных инвестиций.