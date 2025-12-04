Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров
    EIB готов профинансировать до 50% проекта модернизации Бакинского метро - ЭКСКЛЮЗИВ

    Инфраструктура
    • 04 декабря, 2025
    • 14:12
    Европейский инвестиционный банк (EIB) готов профинансировать до 50% стоимости масштабной инвестиционной программы по расширению и модернизации Бакинского метрополитена.

    Об этом в ответ на запрос Report сообщили в банке.

    Как отметили в банке, по предварительным оценкам правительства Азербайджана, на модернизацию столичной системы метро потребуется от 2,5 до 3 млрд евро. В настоящее время EIB проводит предварительную оценку проекта. В ноябре 2024 года в ходе COP29 в Баку банк подписал Меморандум о взаимопонимании с Министерством цифрового развития и транспорта, что стало важным шагом для углубления сотрудничества. Документ предусматривает комплексную техническую помощь и создание рамок для подготовки и оценки проекта модернизации, расширения и обновления метро.

    EIB планирует начать реализацию проекта технической помощи в феврале 2026 года. Продолжительность программы составит около 30 месяцев.

    По данным банка, предлагаемый рамочный заем EIB охватит крупные подпроекты, в том числе модернизацию и повышение эффективности существующей сети; продление фиолетовой линии с расширением депо "Ходжасан"; продление зеленой линии с строительством депо "Дернегюль"; приобретение нового подвижного состава для расширения сети и повышения частоты движения на текущих линиях.

    "Для подготовки необходимых исследований и документации EIB задействует несколько источников технической помощи. В частности, ожидается получение гранта Urban Projects Finance Initiative (UPFI) для проведения Оценки климатических рисков и уязвимостей (CRVA) и разработки Плана адаптации к изменению климата (CAP). Средства Фонда технической помощи Восточного партнерства (EPTATF) будут привлечены для подготовки Оценки воздействия на окружающую среду и социальную сферу (ESIA), Плана экологического и социального управления (ESMP), а также исследований по переселению и восстановлению средств к существованию (при необходимости). Кроме того, будет запрошена поддержка Платформы инвестиций соседства (NIP) для обеспечения надзора и специализированной экспертной помощи на этапе реализации.

    Закупка консалтинговых услуг по указанным направлениям запланирована не позднее первой половины 2026 года, а выполнение работ рассчитано примерно на 18 месяцев. Параллельно ведутся предварительные обсуждения с Министерством цифрового развития и транспорта о необходимости создания подразделения по реализации проекта (PIU). Конкретные обязательства и планы будут уточнены на стадии оценки", - подчеркнули в банке.

    Отметим, что ранее Азиатский банк развития выразил готовность предоставить Азербайджану кредит до 1 млрд долларов для развития ЗАО "Бакинский метрополитен". Также сообщалось о привлечении Бакинским метрополитеном финансирования от Азиатского банка инфраструктурных инвестиций.

    Азербайджан Европейский инвестиционный банк техническая помощь Бакинский метрополитен Азиатский банк развития Азиатский банк инфраструктурных инвестиций
    EIB ready to finance up to 50% of Baku Metro modernization project - EXCLUSIVE
