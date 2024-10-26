EgyptAir отменила рейсы в Ирак из-за региональной нестабильности

Египетская авиакомпания EgyptAir объявила об отмене пассажирских рейсов в столицу Ирака и административный центр автономного региона Иракский Курдистан из-за резкой эскалации напряженности в регионе.

Египетская авиакомпания EgyptAir объявила об отмене пассажирских рейсов в столицу Ирака и административный центр автономного региона Иракский Курдистан из-за резкой эскалации напряженности в регионе.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в заявлении компании.

"Рейсы компании в Багдад и Эрбиль отменяются в субботу, 26 октября, из-за происходящих событий в регионе до стабилизации обстановки", - сказано в заявлении.

Кроме того, EgyptAir решила по той же причине отменить утренний рейс в столицу Иордании Амман.