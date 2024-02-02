Эффективно ли организована парковка автомобилей в Баку?

Уже несколько месяцев в Азербайджане парковка автомобилей организована по новым правилам.

Уже несколько месяцев в Азербайджане парковка автомобилей организована по новым правилам.

Согласно постановлению Кабинета Министров от 25 июня 2023 года "О размере платы за парковку транспортных средств", парковочные места в Баку разделены на 5 зон: "Центр", I, II, III и IV.

Час парковки в "Центре" стоит 1 манат, в I зоне — 0,7 маната, во II зоне — 0,4 маната, в III зоне — 0,3 маната, а в IV зоне парковка бесплатная. Бесплатна также парковка автомобилей в других парковочных зонах в выходные и будние дни с 22:00 до 07:00.

Но эффективно ли организована парковка автомобилей в Баку?

Наблюдения показывают, что количество парковочных мест в столице стремительно растет. В некоторых районах столицы парковочные места находятся практически во дворах жилых домов, а на ряде улиц припаркованные на обочине дорог автомобили способствуют возникновению пробок.

Иногда парковочные места организуются без надобности. Например, наличие парковочных мест на улицах Низами и Захида Халилова в Баку необходимо, так как по обе стороны этих улиц достаточно социальных объектов. Однако на улице Ахмеда Джамиля в столице нет объектов общественного значения и парковочные места здесь лишние.

Доцент Азербайджанского технического университета, эксперт по транспорту Фархад Эюбов считает, что организация парковок в Баку не совсем эффективна: "Парковочные места не должны препятствовать движению транспортных средств на остальной части дороги. Если количество полос на дороге не менее трех, одну из них можно выделить на парковку. Однако при наличии всего двух полос организация парковки неуместна".

По его словам, Агентство наземного транспорта Азербайджана (AYNA) справляется со своей работой, однако организацию парковочных мест следует научно обосновать.

Эксперт в области транспорта Арзу Сулейманов советует воспользоваться европейским опытом, где применяется концепция "shared street": "Согласно этой концепции, улицы являются приоритетом для пешеходов, и при одностороннем движении парковочные места выделяются для небольшого количества автомобилей, в основном для людей с ограниченными физическими возможностями и пожилых. Учитывается наличие больницы поблизости. Хотя наши улицы шире европейских, иногда из-за неправильного анализа возникают проблемы с движением транспорта".

Как сообщили на запрос Report в AYNA, парковочные места организуются поэтапно и максимально эффективно в соответствии с требованиями Закона "О дорожном движении": "Работы в центральной зоне уже завершены. В I зоне - на 95%, во II - на 70%, в III - на 33%. А в бесплатной IV зоне проводятся соответствующие инфраструктурные работы".

В заявлении отмечается, что основной целью управления парковками является снижение пробок на улицах, увеличение средней скорости движения общественного транспорта, предотвращение хаоса на дорогах, обеспечение удобства и безопасности, а также эффективного использования дорог всеми видами транспорта.

"Наблюдения показывают, что после организации парковок на улицах, где раньше почти негде было припарковать машину, теперь остается большое количество пустых мест", - отметили в AYNA.