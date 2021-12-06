Единственный национальный лоукостер Грузии лишился лицензии

Агентство гражданской авиации Грузии отозвало лицензию у единственной в стране национальной низкобюджетной авиакомпании "MyWay Airlines".

Агентство гражданской авиации Грузии отозвало лицензию у единственной в стране национальной низкобюджетной авиакомпании "MyWay Airlines".

Как сообщает грузинское бюро Report, причиной этого стала продажа 40% акций компании иностранному гражданину.

В настоящее время 89% акций "MyWay Airlines" принадлежат иностранцу, что недопустимо по грузинскому законодательству.

Лоукостер, в свою очередь, считает решение Агентства гражданской авиации необоснованным. Руководство компании намерено обратиться в суд.

"MyWay Airlines" была создана в Грузии в 2018 году китайской компанией "Hualing Group". В ноябре того же года из Китая в Грузию были импортированы два самолета на сумму 43,4 миллиона долларов США. Первый рейс компания совершила в Тегеран в марте 2019 года.