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Единственный национальный лоукостер Грузии лишился лицензии

Единственный национальный лоукостер Грузии лишился лицензии Агентство гражданской авиации Грузии отозвало лицензию у единственной в стране национальной низкобюджетной авиакомпании "MyWay Airlines".
Инфраструктура
6 декабря 2021 г. 17:11
Единственный национальный лоукостер Грузии лишился лицензии

Агентство гражданской авиации Грузии отозвало лицензию у единственной в стране национальной низкобюджетной авиакомпании "MyWay Airlines".

Как сообщает грузинское бюро Report, причиной этого стала продажа 40% акций компании иностранному гражданину.

В настоящее время 89% акций "MyWay Airlines" принадлежат иностранцу, что недопустимо по грузинскому законодательству.

Лоукостер, в свою очередь, считает решение Агентства гражданской авиации необоснованным. Руководство компании намерено обратиться в суд.

"MyWay Airlines" была создана в Грузии в 2018 году китайской компанией "Hualing Group". В ноябре того же года из Китая в Грузию были импортированы два самолета на сумму 43,4 миллиона долларов США. Первый рейс компания совершила в Тегеран в марте 2019 года.

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Версия на английском языке Only Georgian low-cost airline being abolished
Версия на азербайджанском языке Gürcüstanın yeganə milli loukosteri ləğv olunur

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