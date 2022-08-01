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ЕБРР планирует выделить необеспеченный кредит "Азербайджанскому каспийскому морскому пароходству"

ЕБРР планирует выделить необеспеченный кредит "Азербайджанскому каспийскому морскому пароходству" В настоящее время ведутся переговоры между ЗАО "Азербайджанское Каспийское Морское Пароходство" (ASCO) и Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР).
Инфраструктура
1 августа 2022 г. 01:09
ЕБРР планирует выделить необеспеченный кредит Азербайджанскому каспийскому морскому пароходству

В настоящее время ведутся переговоры между ЗАО "Азербайджанское Каспийское Морское Пароходство" (ASCO) и Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР).

Как сообщает Report, об этом заявил министр экономики Микаил Джаббаров.

По его словам, переговоры находятся на завершающей стадии: "В случае успеха переговоров банк выделит ASCO значительную сумму кредита без государственной гарантии.

Это, в свою очередь, усилит наши транспортно-логистические потребности, то есть строительство новых судов на Каспии, и возможность увеличения флота компании".

Следует отметить, что в настоящее время в Каспийском море и внешних водах плавают более 200 судов, принадлежащих ЗАО "Азербайджанское каспийское морское пароходство" (ASCO).

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Версия на азербайджанском языке EBRD "Azərbaycan Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi"nə zəmanətsiz kreditin ayrılmasını planlaşdırır

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