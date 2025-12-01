ЕБРР огласил объем инвестиций для региональной связанности в ЦА, Турции и странах Кавказа

На сегодняшний день Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) инвестировал более 6 млрд евро в Центральную Азию, Турцию и Кавказ, что способствует укреплению региональной связанности.

Как сообщает Report, об этом заявил вице-президент ЕБРР по банковским операциям Матео Патроне на инвестиционном форуме по Транскаспийскому транспортному коридору и связанности, который прошел в Ташкенте.

М. Патроне отметил, что региону необходимо переходить от точечных проектов к системным реформам, а также от финансирования отдельных активов - к комплексным и взаимосвязанным решениям.

"Однако вызов остается серьезным. Страны региона все еще сильно зависят от государственного финансирования, а участие частного сектора ограничено. Для продвижения вперед нужно сочетать ресурсы международных финансовых институтов и коммерческое финансирование с гарантиями, грантами и механизмами снижения политических рисков. Это позволит уменьшить риски инвестиций и привлечь частный капитал. Необходимы также более тесное техническое сотрудничество, развитие потенциала, надежные проекты государственно-частного партнерства и что особенно важно региональная координация с согласованными правовыми и институциональными рамками", - подчеркнул он.

Управляющий директор ЕБРР по Центральной Азии и Монголии Хусейн Озхан сообщил, что за последние два года банк направил более 800 млн евро на транспортные и логистические проекты как государственным, так и частным компаниям.

"У ЕБРР сформирован сильный проектный портфель, который готов к дальнейшему расширению", - отметил он.

Кроме того, на форуме ЕС и ЕБРР договорились о выделении дополнительных 31 млн евро на развитие устойчивой транспортной связанности в Центральной Азии. Средства будут направлены на развитие экологичных и безопасных маршрутов, увеличение грузовых мощностей порта Актау и модернизацию ключевого участка дороги Бишкек-Кара-Балта.

По данным ЕБРР, на 30 сентября 2025 года текущий кредитный портфель банка в Азербайджане составил 948 млн евро. Из них 89% (842 млн евро) направлены на развитие устойчивой инфраструктуры, 6% (56 млн евро) - в финансовый сектор, и 5% (49 млн евро) - в корпоративный сектор.

В целом ЕБРР инвестировал в Азербайджан 3,661 млрд евро на реализацию 200 проектов.