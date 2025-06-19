ЕБРР и ASCO обсудили интеграцию климатических вопросов в долгосрочные цели компании

ЕБРР и ASCO обсудили интеграцию климатических вопросов в долгосрочные цели компании

Азербайджанское каспийское морское пароходство (ASCO) и Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) обсудили интеграцию вопросов изменения климата в долгосрочные цели компании.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ASCO.

Согласно информации, в ASCO состоялась заключительная встреча с представителями ЕБРР и компании "Ernst&Young" (EY), предоставляющей консультационные услуги по проекту Climate-related Corporate Governance – CCG.

В ходе встречи состоялся обмен мнениями по вопросам готовности ASCO к рискам и возможностям, связанным с изменением климата, а также интеграции этих факторов в стратегические планы развития и долгосрочные цели компании. Также были представлены разработанные в рамках проекта "План действий CCG" и "План действий по кредитам, связанным с устойчивым развитием (SLL)".

На встрече также были представлены и обсуждены результаты анализа климатических рисков компании, оценки физических рисков и рисков перехода, а также анализа корпоративного управления, проведенного на основе TCFD (Task Force on Climate-related Financial Disclosures) и "Методологии оценки CCG" ЕБРР.