О нас

ЕБРР и ASCO обсудили интеграцию климатических вопросов в долгосрочные цели компании

ЕБРР и ASCO обсудили интеграцию климатических вопросов в долгосрочные цели компании ЕБРР и ASCO обсудили интеграцию климатических вопросов в долгосрочные цели компании
Инфраструктура
19 июня 2025 г. 15:52
ЕБРР и ASCO обсудили интеграцию климатических вопросов в долгосрочные цели компании

Азербайджанское каспийское морское пароходство (ASCO) и Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) обсудили интеграцию вопросов изменения климата в долгосрочные цели компании.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ASCO.

Согласно информации, в ASCO состоялась заключительная встреча с представителями ЕБРР и компании "Ernst&Young" (EY), предоставляющей консультационные услуги по проекту Climate-related Corporate Governance – CCG.

В ходе встречи состоялся обмен мнениями по вопросам готовности ASCO к рискам и возможностям, связанным с изменением климата, а также интеграции этих факторов в стратегические планы развития и долгосрочные цели компании. Также были представлены разработанные в рамках проекта "План действий CCG" и "План действий по кредитам, связанным с устойчивым развитием (SLL)".

На встрече также были представлены и обсуждены результаты анализа климатических рисков компании, оценки физических рисков и рисков перехода, а также анализа корпоративного управления, проведенного на основе TCFD (Task Force on Climate-related Financial Disclosures) и "Методологии оценки CCG" ЕБРР.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке ФотоEBRD ilə iqlim dəyişikliklərinin ASCO-nun uzunmüddətli hədəflərinə inteqrasiyası müzakirə edilib

Самое читаемое

В Азербайджане уточняются ответственные субъекты за уплату таможенной задолженности
В Азербайджане уточняются ответственные субъекты за уплату таможенной задолженности
13 июня 2025 г. 10:05
Трамп был заранее осведомлен об израильской атаке на Иран
Трамп был заранее осведомлен об израильской атаке на Иран
13 июня 2025 г. 08:44
Глава МИД Саудовской Аравии обсудил с Арагчи атаки Израиля
Глава МИД Саудовской Аравии обсудил с Арагчи атаки Израиля
13 июня 2025 г. 12:11
Главы МИД Ирана и Пакистана обсудили израильские атаки
Главы МИД Ирана и Пакистана обсудили израильские атаки
14 июня 2025 г. 14:50
В Карсе прошел Турецко-азербайджанский региональный экономический форум
ФотоВ Карсе прошел Турецко-азербайджанский региональный экономический форум
17 июня 2025 г. 19:40
Раскол в ЕС? Разные подходы европейских лидеров к ирано-израильскому конфликту
Раскол в ЕС? Разные подходы европейских лидеров к ирано-израильскому конфликту
18 июня 2025 г. 23:04
Верховный лидер Ирана назначил новых глав Генштаба и КСИР
Верховный лидер Ирана назначил новых глав Генштаба и КСИР
13 июня 2025 г. 08:50
Fitch: Несмотря на ожидаемый в 2025 году дефицит бюджета, фискальные буферы Азербайджана остаются сильными
Fitch: Несмотря на ожидаемый в 2025 году дефицит бюджета, фискальные буферы Азербайджана остаются сильными
14 июня 2025 г. 03:38
Расселл стал победителем Гран-при Канады Формулы 1
Расселл стал победителем Гран-при Канады Формулы 1
15 июня 2025 г. 23:46
Депутат: Азербайджан вносит вклад в формирование повестки глобальной урбанизации
Депутат: Азербайджан вносит вклад в формирование повестки глобальной урбанизации
17 июня 2025 г. 14:54

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi