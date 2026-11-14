Южный Судан вновь перенес первые с момента обретения независимости выборы

Южный Судан перенес президентские и парламентские выборы с 22 декабря 2026 года на 11 февраля 2027 года, вновь отложив первое голосование с момента обретения независимости в 2011 году.

Как передает Report, об этом сообщает Reuters со ссылкой на график Национальной избирательной комиссии страны.

Причины переноса не указаны. Представитель комиссии Джозефина Ачиро Фортело подтвердила агентству изменение даты.

"Этот график мы составили после всесторонних консультаций с заинтересованными сторонами", - заявила она.

В сентябре Комиссия ООН по правам человека в Южном Судане заявила об отсутствии в стране гарантий и условий для проведения мирных и заслуживающих доверия выборов.

Мирное соглашение 2018 года положило конец пятилетней гражданской войне в Южном Судане, унесшей сотни тысяч жизней. Однако, как отмечает Reuters, столкновения между соперничающими общинами продолжают регулярно вспыхивать.