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    ЕБРР: Для привлечения частных инвестиций необходимо укрепить институциональную базу

    Инфраструктура
    • 06 октября, 2026
    • 12:49
    ЕБРР: Для привлечения частных инвестиций необходимо укрепить институциональную базу

    В Азербайджане для привлечения частных инвестиций необходимо укрепить институциональную базу.

    Как сообщает Report, об этом заявил генеральный директор Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) Реал Гаджиев на проходящей в Баку Германо-азербайджанской конференции по взаимосвязанности.

    По его словам, регуляторная среда в Азербайджане очень стабильна, а правительство обладает очень сильным фискальным балансом.

    "Эти компоненты уже имеются. Недостающим аспектом является институциональная база, необходимая для привлечения и стимулирования частных инвестиций в проекты, а также ресурсы и фундаментальные компоненты для подготовки проектов, отвечающих требованиям международных инвесторов", - сказал он.

    Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР)
    EBRD: "Özəl investisiyaları cəlb etmək üçün institusional çərçivə gücləndirilməlidir"
    EBRD: Azerbaijan needs to strengthen institutional framework to attract private investment
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