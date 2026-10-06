ЕБРР: Для привлечения частных инвестиций необходимо укрепить институциональную базу
Инфраструктура
- 06 октября, 2026
- 12:49
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В Азербайджане для привлечения частных инвестиций необходимо укрепить институциональную базу.
Как сообщает Report, об этом заявил генеральный директор Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) Реал Гаджиев на проходящей в Баку Германо-азербайджанской конференции по взаимосвязанности.
По его словам, регуляторная среда в Азербайджане очень стабильна, а правительство обладает очень сильным фискальным балансом.
"Эти компоненты уже имеются. Недостающим аспектом является институциональная база, необходимая для привлечения и стимулирования частных инвестиций в проекты, а также ресурсы и фундаментальные компоненты для подготовки проектов, отвечающих требованиям международных инвесторов", - сказал он.
EBRD: "Özəl investisiyaları cəlb etmək üçün institusional çərçivə gücləndirilməlidir"
EBRD: Azerbaijan needs to strengthen institutional framework to attract private investment
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