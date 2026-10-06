ЕБРР: Для привлечения частных инвестиций необходимо укрепить институциональную базу

В Азербайджане для привлечения частных инвестиций необходимо укрепить институциональную базу.

Как сообщает Report, об этом заявил генеральный директор Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) Реал Гаджиев на проходящей в Баку Германо-азербайджанской конференции по взаимосвязанности.

По его словам, регуляторная среда в Азербайджане очень стабильна, а правительство обладает очень сильным фискальным балансом.

"Эти компоненты уже имеются. Недостающим аспектом является институциональная база, необходимая для привлечения и стимулирования частных инвестиций в проекты, а также ресурсы и фундаментальные компоненты для подготовки проектов, отвечающих требованиям международных инвесторов", - сказал он.