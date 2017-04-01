Джавид Гурбанов: Работы по железной дороге Баку-Тбилиси-Карс могут завершиться в конце августа-начале сентября

Баку. 1 апреля. REPORT.AZ/ Работы по проекту строительства железной дороги Баку-
"Зима в этом году была достаточно суровой. В Карсе морозы достигали 47-54 градусов. Поэтому работы немного задержались", - отметил он.
"Думаю, что в конце августа-начале сентября сможет открыть дорогу в Карс. Азербайджан и Грузия, можно сказать, завершили свою работу, особых трудностей нет. Осталось завершить порядка 10-15% работ", - добавил он.
Д. Гурбанов заявил, что в начале мая он посетит Карс, где состоятся его встречи с министром транспорта Турции и главой Государственной железной дороги Турции.
Günel AbbasovaАвтор новости
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