​Джавид Гурбанов: Грузоперевозки по БТК выросли на 42%

В 2019 году железнодорожные грузоперевозки в Азербайджане выросли на 9,1% по сравнению с 2018 годом.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель правления ЗАО "Азербайджанские железные дороги" Джавид Гурбанов на заседании коллегии.

По его словам, рост произошел за счет перевозок ненефтяных продуктов: "В отчетном году транзитные перевозки ненефтяных грузов увеличились на 39,2%. Общий прирост транзитных грузоперевозок составил 24,7%".

Гурбанов отметил, что грузоперевозки по Баку-Тбилиси-Карс (БТК) выросли на 42%.

В то же время, по его словам, объем грузоперевозок через Астаринский терминал в рамках МТК "Север-Юг" увеличился на 38% по сравнению с предыдущим периодом.