Джамиль Манизаде: AZAL планирует расширить свой авиапарк

ЗАО "Азербайджанские авиалинии" планирует расширить авиапарк за счет новых воздушных судов.

ЗАО "Азербайджанские авиалинии" планирует расширить авиапарк за счет новых воздушных судов.

Как сообщает Report со ссылкой на AZAL, об этом заявил главный коммерческий администратор ЗАО Джамиль Манизаде на деловом завтраке для членов Ассоциации туристических агентств Азербайджана.

Он отметил, что в результате расширения авиапарка появятся возможности для открытия авиарейсов по новым направлениям.

На встрече Манизаде подробно рассказал членам Ассоциации о деятельности AZAL, предоставляемых услугах и будущих планах. В своем выступлении он отметил, что за последние годы авиакомпания увеличила число прямых рейсов по ряду направлений, и особенно подчеркнул, что Международный аэропорт Гейдар Алиев стал комфортным транзитным центром для иностранных пассажиров.

Манизаде подчеркнул, что тесное сотрудничество с членами Ассоциации остается приоритетным направлением для AZAL, как и в предыдущие годы.

Высоко оценивая деловую встречу, организованную AZAL, председатель правления Aссоциации Гёйдениз Гахраманов отметил, что двустороннее эффективное сотрудничество, взаимопонимание и совместные инициативы будут способствовать дальнейшему развитию отрасли.