В центре Баку ограничено движение транспорта

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Баку. 23 декабря. REPORT.AZ/ В Баку на улице А.Бакиханова образовалась пробка.
Об этом сообщает Report со ссылкой на Бакинское транспортное агентство.
Это связано с ремонтными работами на пересечении улиц Дж. Гаджибейли и А. Бакиханова.
Сообщается, что из-за ремонтных работ ограничего движение в направлении улицы Дж.Гаджибейли от пересечения улиц Р.Бехбудова и А.Бакиханова.
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