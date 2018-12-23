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    В центре Баку ограничено движение транспорта

    Баку. 23 декабря. REPORT.AZ/ В Баку на улице А.Бакиханова образовалась пробка.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на Бакинское транспортное агентство.

    Это связано с ремонтными работами на пересечении улиц ДжГаджибейли и А. Бакиханова.

    Сообщается, что из-за ремонтных работ ограничего движение в направлении улицы Дж.Гаджибейли от пересечения улиц Р.Бехбудова и А.Бакиханова.

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