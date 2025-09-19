Движение транспорта в части Ясамальского района полностью ограничат

Госагентство автомобильных дорог Азербайджана в связи с ремонтными работами вводит временные ограничения на движение транспорта в части Ясамальского района Баку.

Как сообщили Report в Госагентстве, ограничения будут введены с 08:00 20 сентября до 22:00 21 сентября на улице Джафара Джаббарлы - на отрезке от улицы А.А.Бакиханова до улицы Б.Багирова, а также от улицы Мухаммеда Хиябани до Московского проспекта.

Водителей и граждан просят воспользоваться в указанные даты альтернативными маршрутами.