Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1 День государственного суверенитета
    Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1 День государственного суверенитета

    Движение транспорта в части Ясамальского района полностью ограничат

    Инфраструктура
    • 19 сентября, 2025
    • 14:11
    Движение транспорта в части Ясамальского района полностью ограничат

    Госагентство автомобильных дорог Азербайджана в связи с ремонтными работами вводит временные ограничения на движение транспорта в части Ясамальского района Баку.

    Как сообщили Report в Госагентстве, ограничения будут введены с 08:00 20 сентября до 22:00 21 сентября на улице Джафара Джаббарлы - на отрезке от улицы А.А.Бакиханова до улицы Б.Багирова, а также от улицы Мухаммеда Хиябани до Московского проспекта.

    Водителей и граждан просят воспользоваться в указанные даты альтернативными маршрутами.

    Ямасальский район транспорт ограничение движения
    Bakının Yasamal rayonunun bəzi ərazilərində avtomobillə hərəkət tam məhdudlaşdırılacaq

    Последние новости

    14:17

    Фон дер Ляйен и Каллас сегодня объявят содержание 19-го пакета санкций против РФ

    Другие страны
    14:14

    Король Малайзии прибыл в Казань

    В регионе
    14:11

    Движение транспорта в части Ясамальского района полностью ограничат

    Инфраструктура
    14:06

    Стартовала квалификация Формулы-2 Гран-при Азербайджана

    Формула 1
    14:06

    AZAL пополнил флот новым самолетом Airbus A320neo

    Инфраструктура
    13:49

    В Армении сотрудник Единой социальной службы обвинен в получении взятки

    В регионе
    13:43
    Фото

    Азербайджан, Казахстан и Кыргызстан провели совместный мастер-тренинг по использованию дронов

    Внешняя политика
    13:39
    Фото

    Пилоты McLaren показали лучшее время на первой практике Гран-при Азербайджана - ОБНОВЛЕНО

    Формула 1
    13:38

    ЕС к концу года предложит полный запрет на российский СПГ

    Другие страны
    Лента новостей