Движение транспорта в части Ясамальского района полностью ограничат
Инфраструктура
- 19 сентября, 2025
- 14:11
Госагентство автомобильных дорог Азербайджана в связи с ремонтными работами вводит временные ограничения на движение транспорта в части Ясамальского района Баку.
Как сообщили Report в Госагентстве, ограничения будут введены с 08:00 20 сентября до 22:00 21 сентября на улице Джафара Джаббарлы - на отрезке от улицы А.А.Бакиханова до улицы Б.Багирова, а также от улицы Мухаммеда Хиябани до Московского проспекта.
Водителей и граждан просят воспользоваться в указанные даты альтернативными маршрутами.
