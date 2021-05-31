Движение транспорта на некоторых улицах Баку будет ограничено

В связи предстоящими гонками движение транспорта по улицам, где проходит трасса "Формулы-1" и по прилегающим к ней улицам, будет приостановлено с 01:00 31 мая до 06:00 8 июня.

В связи предстоящими гонками движение транспорта по улицам, где проходит трасса "Формулы-1" и по прилегающим к ней улицам, будет приостановлено с 01:00 31 мая до 06:00 8 июня.

Как передает Report, указанные 9 дней схема работы автобусных маршрутов, проходящих по улицам в районе трассы "Формулы-1", временно изменена.

В связи с этим, с сегодняшнего будут закрыты улицы Кевкеб Сафаралиевой, Рихарда Зорге, Александра Пушкина, Рашида Бейбутова, Бюльбюля, Самеда Вургуна, Теймура Эльчина, Мехти Гусейна, Лермонтова, парк имени Мирзы Фатали Ахундова и прилегающие к нему улицы, улица Бунияда Сардарова, проспект Азербайджана, улицы Микаила Гусейнова, Заргарпалан, Муртузы Мухтарова, Шейха Шамиля, Афияддина Джалилова и Юсифа Сафарова.