​Движение транспорта на некоторых дорогах в Баку и Бильгях ограничено

Баку. 10 июня. REPORT.AZ/ В связи с маршрутом факела I Европейских игр в Баку закрыт ряд автомобильных дорог.

Как сообщает Report, ограничено движение на улицах Шамси Бадалбейли, Самеда Вургуна, Рашида Бейбутова, Истиглалийят, Шовкет Алекперовой, Ниязи, Низами, а также проспектах Бюльбюля и Азадлыг.

В связи с соревнованиями по триатлону среди мужских и женских команд в рамках I Европейских игр "Баку-2015" 10-14 июня Загульбинская дорога / II Бакинская кольцевая дорога - дорога от 1-го до 2-го круга полностью закрыты и движение транспорта направлено на улицы Алиаги Вахида и Аслана Салахзаде.

Отметим, что соревнования пройдут 13 июня с 08:30-ти до 18:30-ти, 14 июня с 08:30-ти до 19:00, для ознакомления - 10 июня с 05:00 до 14:00, 11 июня - с 05:00 до 14:00.

Напомним, что I Европейские игры состоятся 12-28 июня.