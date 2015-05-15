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    ​Движение транспорта на Хырдаланском круге восстановлено

    По информации, круг и боковые дороги сданы в пользование водителей в обновленном виде

    Баку. 15 мая. REPORT.AZ/ Ремонтно-строительные работы на расположенном на 11-м километре автомобильной дороги Баку-Губа-граница России Хырдаланском круге завершились в кратчайшие сроки. Об этом сообщили Report в ОАО "Азерйолсервис" министерства транспорта.

    По информации, круг и боковые дороги сданы в пользование водителей в обновленном виде.

    На указанной территории обновлен верхний слой асфальтобетонного покрытия. В целом, на круге и боковых дорогах уложено 16 тысяч квадратных метров асфальтобетонного покрытия.

    "Азерйолсервис" приносит извинение водителям в связи с временными неудобствами и просит отнестись с пониманием к проводимым работам.

    Напомним, что ОАО "Азерйолсервис" проводит ремонтно-строительные работы на некоторых улицах и проспектах столицы с целью обеспечения комфортного и беспрепятственного передвижения транспортных средств во время первых Европейских игр. 

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