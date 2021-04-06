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Движение по Суэцкому каналу замедлилось из-за неполадок на танкере

Движение по Суэцкому каналу замедлилось из-за неполадок на танкере 5 апреля застрявшие из-за инцидента с контейнеровозом Ever Given суда прошли Суэцкий канал
Инфраструктура
6 апреля 2021 г. 20:21
Движение по Суэцкому каналу замедлилось из-за неполадок на танкере

Судоходное движение в Суэцком канале 6 апреля замедлилось из-за того, что нефтеналивной танкер M/T Rumford, похоже, столкнулся с техническими трудностями на юге канала.

Как передает Report, об этом передает Investing.com со ссылкой на отраслевые сайты MarineTraffic и TankerTrackers.

Кроме того, один из трейдеров рассказал, что руководство канала уведомило компании о том, что у танкера Rumford на фарватере канала возникла проблема с двигателем и что ему на помощь были отправлены буксиры Tim Hope и Mosaed 3.

TankersTracker сообщил в «Твиттере», что нефтеналивное судно столкнулось с проблемой, но, похоже, восстановило ход и снова направляется на север.

Проблема длилась всего около 10 минут и «была устранена», проинформировали агентство Reuters власти Суэцкого канала (SCA).

Отметим, что 5 апреля застрявшие из-за инцидента с контейнеровозом Ever Given суда прошли Суэцкий канал.

Утром 23 марта контейнеровоз Ever Given водоизмещением 220 тыс. тонны и длиной 400 м в условиях песчаной бури сел на мель, полностью перегородив канал. На снятие судна с мели ушло шесть дней. Операция увенчалась успехом только после того, как были проведены работы по углублению дна.

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