Движение на улице Юсифа Сафарова в Баку ограничат

Баку. 25 февраля. REPORT.AZ/ Работы по окрашиванию горизонтальной разметки на улице Юсифа Сафарова в Хатаинском районе Баку будут проводиться сегодня с 23:00 до утренних часов.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана.

По информации, движение на улице будет полностью или частично ограничено.

Водителям рекомендуется быть внимательными на дороге, соблюдать требования временных дорожных знаков и правил дорожного движения.