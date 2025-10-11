Движение на улице Талята Шихалиева в Баку стало односторонним
Инфраструктура
- 11 октября, 2025
- 15:28
Движение на улице Талята Шихалиева в Наримановском районе Баку стало односторонним.
Как сообщили Report в Агентстве наземного транспорта (AYNA), решение принято после анализа обращений граждан.
Специалисты агентства изучили геометрию дороги, интенсивность движения и потребность в парковках, установив, что встречное движение вызывало затруднения.
С учетом этих факторов, на участке дороги от проспекта Хатаи до улицы Тебриз организовано одностороннее движение.
Последние новости
15:53
Мерц поедет в Египет для участия в церемонии подписания соглашения по ГазеДругие страны
15:39
Главы МИД Азербайджана и Турции обсудили ситуацию на Ближнем ВостокеВнешняя политика
15:28
Орбан заявил о начале сбора подписей против военных планов ЕСДругие страны
15:28
Движение на улице Талята Шихалиева в Баку стало одностороннимИнфраструктура
15:15
Фото
Участники международной конференции совершили намаз в Зангиланской мечети - ОБНОВЛЕНОВнешняя политика
15:09
Вучич призвал жителей Сербии не паниковать в связи с санкциями США в отношении NISДругие страны
14:56
Азербайджан возобновил экспорт капусты в БеларусьБизнес
14:55
Украинские дроны поразили НПЗ в УфеДругие страны
14:38
Фото