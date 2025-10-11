Ильхам Алиев Путь к Победе кибербезопасность ЧМ-2026 пропавшие без вести
    Движение на улице Талята Шихалиева в Баку стало односторонним

    Инфраструктура
    • 11 октября, 2025
    • 15:28
    Движение на улице Талята Шихалиева в Наримановском районе Баку стало односторонним.

    Как сообщили Report в Агентстве наземного транспорта (AYNA), решение принято после анализа обращений граждан.

    Специалисты агентства изучили геометрию дороги, интенсивность движения и потребность в парковках, установив, что встречное движение вызывало затруднения.

    С учетом этих факторов, на участке дороги от проспекта Хатаи до улицы Тебриз организовано одностороннее движение.

    Bakının Tələt Şıxəliyev küçəsində birtərəfli hərəkət təşkil edilib

    Движение на улице Талята Шихалиева в Баку стало односторонним

