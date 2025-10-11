Движение на улице Талята Шихалиева в Баку стало односторонним

Движение на улице Талята Шихалиева в Наримановском районе Баку стало односторонним.

Как сообщили Report в Агентстве наземного транспорта (AYNA), решение принято после анализа обращений граждан.

Специалисты агентства изучили геометрию дороги, интенсивность движения и потребность в парковках, установив, что встречное движение вызывало затруднения.

С учетом этих факторов, на участке дороги от проспекта Хатаи до улицы Тебриз организовано одностороннее движение.