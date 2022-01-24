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Движение на улице Алиджаббара Оруджалиева в Баку стало односторонним

Движение на улице Алиджаббара Оруджалиева в Баку стало односторонним Движение на улице Алиджаббара Оруджалиева в Наримановском районе Баку организовано в одностороннем порядке.
Инфраструктура
24 января 2022 г. 10:15
Движение на улице Алиджаббара Оруджалиева в Баку стало односторонним

Движение на улице Алиджаббара Оруджалиева в Наримановском районе Баку организовано в одностороннем порядке.

Об этом Report сообщили в Бакинском транспортном агентстве.

Движение от проспекта Гейдара Алиева в направлении улицы Тебриз организовано в одностороннем порядке для устранения пробок и беспорядочного движения на дороге.

На 7 пунктах организованы нерегулируемые пешеходные переходы, парковочные места на 120 автомобилей, некоторые участки тротуаров расширены, установлены соответствующие дорожные знаки и проведены линии разметки.

В результате повысилась пропускная способность улицы, отрегулированы условия парковки, обеспечена безопасность и комфортное передвижение пешеходов.

"Мы рекомендуем водителям соблюдать правила дорожного движения, а при движении с улицы Тебриз на проспект Гейдара Алиева использовать для проезда такие альтернативные улицы как Иззадин Гасаноглу, Ашуг Молла Джума, Мирзабала Ахмедзаде, Ага Нематулла", - отмечается в сообщении агентства.

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Версия на азербайджанском языке Bakının Əlicabbar Orucəliyev küçəsində hərəkət birtərəfli olub

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