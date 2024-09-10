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Движение на дороге Баку-Шамахы-Евлах будет частично ограничено

Движение на дороге Баку-Шамахы-Евлах будет частично ограничено На дороге Баку-Шамахы-Евлах в течение ближайших двух месяца частично будут введены ограничения для движения транспорта.
Инфраструктура
10 сентября 2024 г. 12:22
Движение на дороге Баку-Шамахы-Евлах будет частично ограничено

На дороге Баку-Шамахы-Евлах в ближайшие два месяца частично будут введены ограничения для движения транспорта.

Об этом сообщили Report в Государственном агентстве автомобильных дорог Азербайджана (ГААДА).

Ограничения связаны с установкой электронных весов и чипов для измерения параметров крупногабаритного транспорта на 55,3-м километре автодороги.

Автомобили смогут продолжить движение по объездной дороге длиной 500 метров.

ГААДА призывает водителей быть внимательными и соблюдать правила дорожного движения на этом участке.

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Версия на азербайджанском языке Bakı-Şamaxı-Yevlax yolunda avtomobillə hərəkət qismən məhdudlaşdırılacaq

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