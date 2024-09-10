Движение на дороге Баку-Шамахы-Евлах будет частично ограничено

На дороге Баку-Шамахы-Евлах в ближайшие два месяца частично будут введены ограничения для движения транспорта.
Об этом сообщили Report в Государственном агентстве автомобильных дорог Азербайджана (ГААДА).
Ограничения связаны с установкой электронных весов и чипов для измерения параметров крупногабаритного транспорта на 55,3-м километре автодороги.
Автомобили смогут продолжить движение по объездной дороге длиной 500 метров.
ГААДА призывает водителей быть внимательными и соблюдать правила дорожного движения на этом участке.