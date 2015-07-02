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    Движение на бакинских улицах стабильное

    Относительно плотное движение автотранспортных средств наблюдается на светофорах

    Баку. 2 июля. REPORT.AZ/ В эти минуты на автомобильных дорогах города Баку не наблюдается плотное движение транспорта. Об этом сообщили Report в Центре интеллектуального управления транспортом (ЦИУТ).

    Отмечается, что относительно плотное движение автотранспортных средств наблюдается на светофорах на улице Молла Панах Вагифа, проспекте Фатали хана Хойского, улицах Сулеймана Сани Ахундова, Джейхунбека Гаджибейли, проспекте Азадлыг, улице Ага Нейматулла, Бибиэйбатской дороге, улице Гасана Алиева.

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