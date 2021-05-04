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Движение электрички Баку-Сумгайыт не возобновляется из-за нового моста ГААД

Движение электрички Баку-Сумгайыт не возобновляется из-за нового моста ГААД Строительство моста осуществляло ООО Körpü-Bina-Tikinti (KBT) по заказу Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана (ГААД)
Инфраструктура
4 мая 2021 г. 17:39
Движение электрички Баку-Сумгайыт не возобновляется из-за нового моста ГААД

Стала известна причина задержки возобновления движения электропоездов по маршруту Баку-Хырдалан-Сумгайыт.

Как сообщает Report со ссылкой на источники в правительстве, причиной задержки стало несоответствие построенного на дороге Баку-Губа путепровода (железнодорожного моста) стандартам:

"Как вы знаете, для обеспечения интенсивности движения электропоездов по маршруту Баку-Хырдалан-Сумгайыт модернизировался мост на участке дороги Баку-Губа вблизи Хырдаланского круга. Строительство моста осуществляло ООО Körpü-Bina-Tikinti (KBT) по заказу Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана (ГААД).

После завершения строительных работ на мосту был организован тестовый проезд. Сначала тестовый поезд двигался со скоростью 20 км/ч, а затем 40 км/ч. В обоих случаях проверялась вибрация моста. О выявленных недостатках было сообщено как в ГААД, так и KBT.

По словам источника, в летние месяцы ожидается возобновление работы поездов: "В настоящее время ведутся работы по устранению недочетов. Чем раньше будут решены вопросы и соответствующие структуры примут мост в эксплуатацию, тем быстрее будет восстановлено движение поездов. В летние месяцы пассажиры вновь смогут воспользоваться электричкой Баку-Сумгайыт-Баку”.

Движение поездов Баку-Хырдалан-Сумгайыт приостановлено на 3 месяца с 10 августа 2020 года. Официально причины столь длительной задержки до сих пор не объявлены. Пассажиры пользуются для передвижения электричкой Баку-Пиршаги-Сумгайыт.

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Версия на азербайджанском языке AAYDA-nın yeni körpüsü Bakı-Sumqayıt qatarının işə başlamasını yubandırır

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