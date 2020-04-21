Двигающийся по БТК поезд из 82 контейнеров достиг Баку

Cостоящий из 82 контейнеров и перевозящий экспортную продукцию Турции поезд длиной 940 метров, оператором которого является ADY Konteyner, достиг Баку. Груз предназначен для Азербайджана, Казахстана, Туркменистана и Узбекистана.

Как сообщили Report в структуре, пункт назначения 20 контейнеров в блок-поезде – Азербайджан. 30 контейнеров через Алятский порт будет доставлен в порт Туркменбаши, 24 – порт Актау, 8 – порт Курык.

Это поезд является самым длинным среди тех, что передвигались по маршруту Баку-Тбилиси-Карс. Ожидается, что поезд довезет грузы из Турции в Узбекистан за 9 дней.

Оператором перевозки по Азербайджану, Туркменистану и Узбекистану является компания ADY Konteyner.

Напомним, что Баку-Тбилиси-Карт был открыт 30 октября 2017 года. Маршрут соединяет железнодорожные сети Азии и Европы. Это самый короткий путь не только между 3 странами, но и между Азией и Европой. БТК позволяет вдвое сократить время на транспортировку грузов. Железная дорога упрощает доступ стран Центральной Азии – Туркменистана, Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана, Таджикистана и Афганистана к европейским и мировым рынкам.

По территории Азербайджана пролегает 504 км железной дороги, общая протяженность которой составляет 846 км.