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Два жилых массива Баку соединит новый автобусный маршрут

Два жилых массива Баку соединит новый автобусный маршрут Пассажироперевозки будут осуществляться на современных и комфортабельных автобусах ООО “BakuBus"
Инфраструктура
30 апреля 2021 г. 15:50
Два жилых массива Баку соединит новый автобусный маршрут

Организована маршрутная линия, связывающая два жилых массива столицы Азербайджана.

Как сообщили Report в Бакинском транспортном агентстве, автобусы №10 будут курсировать от жилого комплекса MİDA в Ясамальском районе до Белого города.

Пассажироперевозки будут осуществляться на современных и комфортабельных автобусах ООО “BakuBus”. Стоимость проезда установлена в размере 0,30 маната и будет приниматься в безналичной форме (BakıKart).

Автобусы будут проходить через станции метро “Хатаи”, сад Самеда Вургуна (м\с“28 мая”), “Сахиль”, “Ичеришехер”, “Эльмляр Академиясы”. С 3 мая пассажиры смогут пользоваться линией №10.

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