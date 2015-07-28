Достигнута договоренность о пересечении пассажирами и легковыми автомобилями азербайджано-грузинских контрольно-пропускных пунктов

Баку. 28 июля. REPORT.AZ/ Государственный таможенный комитет Азербайджана провел в расположенном на границе с Грузией таможенном посту "Сыныг Керпю" Товузского таможенного управления встречу с делегацией таможенных органов Грузии.

Как сообщает Report со ссылкой на комитет, до начала встречи в рамках договоренности, достигнутой по вопросу проведения между руководителями таможенных органов двух стран встреч, направленных на восстановление деятельности контрольно-пропускного пункта "Садыхлы", представители делегации ознакомились с ситуацией в контрольно-пропускных пунктах "Садыхлы" и "Мтквари".

Затем на таможенном посту "Сыныг Керпю" состоялась встреча делегаций.

На встрече было отмечено, что в результате мероприятий, связанных с осуществляемыми в регионе крупномасштабными проектами, и мер по усилению туристического потенциала, наблюдается значительный рост пересекающих границу пассажиров, грузов и различных видов транспорта.

В этом направлении отмечена важность совместного сотрудничества на пути улучшения качества таможенных услуг, ускорения и упрощения процесса перехода через границу.

На встрече была достигнута договоренность о принятии необходимых мер для обеспечения круглосуточного перехода пассажиров через контрольно-пропускные пункты "Садыхлы" и "Мтквари", и обеспечения передвижения легковых автомобилей с 10 августа с 08:00 до 20:00.

Затем на встрече обсудили ряд представляющих взаимный интерес вопросов и коснулись перспектив сотрудничества.