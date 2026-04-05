Ильхам Алиев Операция США и Израиля против Ирана WUF13 Визит Ильхама Алиева в Грузию
    Ильхам Алиев Операция США и Израиля против Ирана WUF13 Визит Ильхама Алиева в Грузию

    Инфраструктура
    • 05 апреля, 2026
    • 22:05
    Дорожная полиция призывает участников движения к бдительности на фоне непогоды

    Главное управление дорожной полиции (ГУДП) МВД Азербайджана призвало участников дорожного движения к бдительности на фоне наблюдающейся на территории республики нестабильной погоды.

    Как сообщает Report, в ведомстве напомнили, что в дождливую погоду из-за скользкой проезжей части увеличивается тормозной путь, водителям становится труднее управлять транспортным средствов, и это повышает риск возникновения дорожно-транспортных происшествий.

    "Водителям следует выбирать скорость в соответствии с дорожными и погодными условиями, избегать внезапных маневров и резких торможений, увеличить дистанцию между транспортными средствами, проверять исправность систем освещения, двигаться осторожно на участках скопления воды и скользких участках, возникающих во время дождя, а приближаясь к пешеходным переходам заблаговременно снижать скорость и уступать дорогу переходящим дорогу", - говорится в обращении дорожной полиции.

    ГУДП также подчеркивает, что пешеходы должны переходить дорогу только в установленных местах, перед выходом на проезжую часть убедиться в том, что транспортные средства не приближаются, учитывать, что в дождливую погоду водителям труднее вовремя их заметить.

    Дорожная полиция Азербайджана Интенсивные осадки
    BDYPİ yağıntılı hava şəraiti ilə bağlı hərəkət iştirakçılarına xəbərdarlıq edib

    Последние новости

    19:35
    Фото

    В Алматы состоялся II Форум ректоров вузов Казахстана и Азербайджана

    Наука и образование
    19:29

    Трамп заявил, что хотел бы продолжить войну с Ираном ради "нефти и кучи денег"

    Другие страны
    19:29

    Трамп: Нынешние иранские лидеры более разумны

    Другие страны
    19:13

    Трамп: Иран сейчас слабее, чем месяцем ранее

    Другие страны
    19:11
    Фото

    В Тбилиси дан ланч в честь первой леди Мехрибан Алиевой

    Внешняя политика
    19:08
    Фото

    В Тбилиси дан ланч в честь президента Азербайджана

    Внешняя политика
    19:05
    Фото

    Султан Рзаев: Тюркологический съезд в Баку 1926 года стал важным шагом к единению тюркского мира

    Внешняя политика
    18:57

    Число погибших при пожаре на заводе "Нижнекамскнефтехим" возросло до 11

    В регионе
    18:52

    Иран отказался от перемирия с США и требует окончательного завершения войны

    Другие страны
    Лента новостей