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Дорожная полиция призвала некоторых водителей не выходить на дорогу в гололед

Дорожная полиция призвала некоторых водителей не выходить на дорогу в гололед "Призываем водителей, следующих в указанных направлениях, использовать транспортные средства, оснащенные зимними шинами"
Инфраструктура
12 марта 2021 г. 11:14
Дорожная полиция призвала некоторых водителей не выходить на дорогу в гололед
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С 85-го км дороги Баку-Губа-российская граница, на дороге Гендоб-Ялама, начиная с 48-го км дороги Баку-Шемаха-Евлах, на Агсуинском перевале, идет снег и на проезжей части и местами гололедица, а начиная с 400 км дороги Баку-Газах-Грузия идет снег, но есть движение.

Об этом Report сообщили в Главном управлении Государственной дорожной полиции Министерства внутренних дел Азербайджана.

"Призываем водителей, следующих в указанных направлениях, использовать транспортные средства, оснащенные зимними шинами, и не выезжать на дороги тем, кто не имеет возможности управлять автомобилем в снежную погоду и на обледенелых дорогах", - сообщили в Управлении.

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